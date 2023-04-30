Akşener’den İzmir’de bir ilk

İlk kez kürsüye eşi Tuncer Akşener'le birlikte çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Herkes eşiyle birlikte çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk kez milli oluyor ya utanıp kaçtı" dedi.

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Millet İttifakı’nın 6 lideri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Gündoğdu Meydanı’ndaki ‘Büyük İzmir Mitingi’nde 1 milyondan fazla kişiye seslendi.

Konuşması için kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir ilke imza attı. Bu güne kadar siyaset sahnesinde görünmeyen eşi Tuncer Akşener’le birlikte kürsüden İzmirlileri selamladı.

Akşener konulmasına başlamadan önce “Herkes eşiyle birlikte çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk kez milli oluyor ya utanıp kaçtı” diyerek esprili bir dille eşine takıldı.

“İZMİR KARARINI VERMİŞ…”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüde yaptığı konulmada ise şunları söyledi:

* Atatürk'ün, Atatürk'ümüzün hemşerileri, Zübeyde Hanım'ı bağrında taşıyan İzmir… Ben Atatürk'ümüzün hemşerisiyim, dolayısıyla benim hemşerilerim İzmir. Çaka Bey'in bin yıl evvel fethettiği Çaka Bey'in İzmir'i. Ve işgale karşı Atatürk'ümüzü Samsun'a gönderen İzmir…

* 14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya. İşgali sona erdiren İzmir, bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir bizi istismar eden, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeliyi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek.

“SAYIN ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI NEZAKETLE EMEKLİ EDECEĞİZ”

* İzmir'e gâvur diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına ayyaş dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz.

* Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

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