Ali Babacan gençlere seslendi: Bugün sizden oy istemeyeceğim…

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından gençlere seslendi. "Bugün sizlerden oy istemeyeceğim" diyen Bacan gençlerden anne babalarını ikna etmelerini istedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 10 gün kala Millet İttifakı bileşenleri kampanyalarına start verdi.

İttifakın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısında 28 Mayıs stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı sıralarda Millet İttifak’ı ortaklarından Ali Babacan da sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

“BUGÜN BAŞKA BİR ŞEY KONUŞACAĞIZ”

“Bugün sizlerden oy istemeyeceğim” diyen Bacan gençlerden anne babalarını ikna etmelerini istedi. “Bizler bazı evlerdeki TV'lerde hiç yer bulamıyoruz. O evlerde bizim sesimiz olun. Biliyorum, sizin aklınız ve desteğiniz bizimle olduktan sonra bugünkü iktidarın arka bahçesi olmuş kanallara ihtiyacımız yok” diyen Babacan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Genç arkadaşlarım merhaba, Biliyorum her yerde siyaset görmekten ve size seslenen siyasetçilerden yoruldunuz.

Ama ben bugün sizlerden oy istemeyeceğim. Siz zaten çok daha fazlasını yapıp yılmadan sandıklarda mücadeleye devam ettiniz.

Bugün başka bir şey konuşacağız. Anne, babalarınızı, aile büyüklerinizi konuşacağız. Sizden ricam onlarla konuşun. Kutuplaşmış bir iklimde, mahalle duvarlarını artık yıkmak istediğinizi, ayrımcılığı istemediğinizi anlatın.

“GEÇMİŞİN HAYALETLERİNİN KORKUSU YÜZÜNDEN…”

Türkiye'den vazgeçmediğinizi fakat kalmak için mümkün olan taleplerinizi anlatın. Adaletin, hakkın, fırsat eşitliğinin ne denli hayati olduğunu anlatın. Geçmişin hayaletlerinin korkusu yüzünden sizlerin bugününüzün nasıl zarar gördüğünü anlatın.

Öfkeyle parmak sallayan siyasetin size son 5 senede kaybettirdiklerini anlatın. Varsa, ülkemizden giden arkadaşlarınızı anlatın. Canları yana yana yabancı ülkelerde yaşadıklarını anlatın.

“O EVLERDE BİZİM SESİMİZ OLUN”

Tüm bunları ancak sizinle birlikte anlatabiliriz. Çünkü bizler bazı evlerdeki TV'lerde hiç yer bulamıyoruz. O evlerde bizim sesimiz olun.

Biliyorum, sizin aklınız ve desteğiniz bizimle olduktan sonra bugünkü iktidarın arka bahçesi olmuş kanallara ihtiyacımız yok. Hadi, anlatmaya başlayalım. Türkiye'den vazgeçmeyen inadınızla, özgür ve zengin yarınları beraber inşa edelim.”

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