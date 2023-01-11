Son dakika… Ali Mahir Başarır: Kaldırmazsanız alçaksınız

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyon toplantısı bugün yapılacak. Başarır, komisyon üyelerini ve haklarındaki iddiaları tek tek sıraladı, "Dokunulmazlığımı kaldırın, kaldırmazsanız alçaksınız" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyon toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

“ALNIMIZ AÇIK, BAŞIMIZ DİK”

Komisyon toplantısında dokunulmazlık dosyası görüşülecek olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

– Alnımız açık, başımız dik. Şükürler olsun ki yüz kızartıcı, toplumu rahatsız eden bir iddia ile karşınızda değilim. Birazdan, şurada gördüğünüz binada bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kalkması için el kaldıracak.

POLİSLERE ‘ŞEREFSİZ’ DİYEN VEKİL KOMİSYON SÖZCÜSÜ

– Mesela bunlardan bir tanesi; Mersin'de kameraların huzurunda polislerimize ‘Şerefsiz' diyen AKP'nin sözcüsü Zeynep Gülyılmaz, komisyon sözcüsü. Daha sonra Meclis'e gelecek, kimler el kaldıracak? Mesela 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesi yaptığı iddia edilen Erzincan Milletvekili el kaldıracak.

TAŞKESENLİOĞLU DA VAR

– 180 milyon dolarlık kirli serveti edinip de paylaşamayan Zehra Taşkesenlioğlu el kaldıracak. Ya da İstanbul Belediyesi'nden milyonlarca burs alıp, yan gelip yatıp milletvekili olan AKP'li milletvekilleri el kaldıracak.

“OLCAY KILAVUZ EL KALDIRACAK”

– Ya da gencecik bir akademisyeni öldüren katilleri evinde saklayan, yine Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz el kaldıracak. Evet, korkmuyoruz. Bir adım, bir milim ne eğiliriz ne geri adım atarız.

– Kaldırsınlar, bu kirli ellerin oyları ile kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, namerttirler. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun, hazinenin parasını, rızkını bir avuç kirli müteahhitten koruduk ve savunduk. Bizim ne Mersin halkına ne de Türkiye'ye verilmeyecek hesabımız yoktur. Korkmuyorum. Dokunulmazlığımı kaldırın, kaldırmazsanız alçaksınız.

ÖZGÜR ÖZEL: SİYASİ MÜHENDİSLİK

Toplantıya katılmayacaklarını belirten Özgür Özel, şunları söyledi:

– Karma Komisyon önünde bulunan 1760 dosyadan özenle seçip aldığı iki dosyayı görüşmeye başlayacak. Bunlardan bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait. Bir tanesi de milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'a ait dosyalar. İlgili komisyonun önündeki 1760 dosyanın içinde yok yok. Cezadan ceza beğen, iddiadan iddia beğen, suçtan suç beğen.

– Ama yerleşik uygulama gereği dönem sonu beklenirken, bir siyasi mühendislik ile saray aklı iki dosyayı öne çekiyor. Meclis'e, Türkiye'ye böyle bir gündem dayatıyor. Dün takip ettiniz ittifak ortağımız İYİ Parti ile birlikte hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gruplardan istediği görüşme ve randevu talebini reddettik, hem de bugün ilgili komisyona girmeyeceğimizi, böyle bir hukuksuzluğa ve adaletsizliğe meşruiyet kazandırmayacağımızı söyledik. (ANKA)

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