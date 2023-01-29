Altılı Masa’nın adayı için kritik tarih belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, “Tarih, Altılı Masa'yı tarihe altın harflerle yazacak. Hangi alanda hangi adımlar atılacak hepsi hazır. 13 Şubat’ta bizim ev sahipliğimizde yapılacak toplantıda muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak” dedi.

Müslüm EVCİ

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Saadet Partisi Konya Ocak ayı il divan toplantısı il teşkilat binasında düzenlendi.

Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan'ın yanı sıra, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“HER YERDE SORUN VAR”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 2023 seçimlerinin Türk siyasi tarihinin en kritik seçimi olacağını ifade etti.

Türkiye'de gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin izlenimlerini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

*İnsanımız bunalmış, nefes alamayacak vaziyette. Önümüzdeki seçime çok büyük anlam yüklüyorlar. Millet İttifakı üzerine titriyorlar. Vatandaş, bu ittifakı umut olarak görmüş.

*Bu ittifakta ‘Saadet Partisi varsa, Temel Bey varsa sorunlar çözülür' diyorlar. Vatandaş, Saadet Partisi'ni sigorta olarak görüyor. Konya, Kayseri, Adana fark etmiyor.

*Her yerde sorun var artık. Eskiden de sorunlar vardı. Bugün konuştuğumuz sorunlar ilk kez farklı. Sorunlar önceden kontrol altındaydı. Bugün? Sorunlar, kontrolden çıkmış. İktidar, ne yaptığını bilmiyor.

“AKP'Yİ KOŞULSUZ ŞARTSIZ DESTEKLEYENLER HER ŞEYİ SORGULUYOR”

“Ülke, büyük nimetlere sahip ama her gün faturaları, geçim sorunlarını konuşuyoruz” diyen Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Asgari ücret önceden açıklanırken, insanlar çok heyecanlı olurdu. O heyecan yoktu. İnsanımız ‘Keşke asgari ücret artmasa da hayat pahalılığı yükselmese' dedi. Her şey zamlandı.

*İktidar ise her defasında birilerini suçladı. Son suçlu, marketler oldu. İnsanlar artık her şeyi doğru okuyor.

*İktidarın basiretsizliğinin sonucunu kimse çekemez. AK Parti'ye koşulsuz şartsız destek veren esnaflar bile her şeyi artık çok çetin şekilde sorguluyor. Esnaf ziyaretlerimizde bunu net bir şekilde gördük.

“6'LI MASA’NIN ADAYI MUHTEMELEN 13 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahiplendiğinde yapılacak toplantıda açıklanabileceğini kaydeden Mesut Doğan, şunları söyledi:

*Seçime az kaldı. İnsanımız, Millet İttifakı'na sahip çıkacak. Siyaset normalleşecek. 6'lı masa ne yaptığını gayet iyi biliyor. Herkes kendi nefsini bir kenara almış, ülke için büyük fedakarlıklar yapıyor.

*Tarih, Altılı Masa’yı tarihe altın harflerle yazacak. Hangi alanda hangi adımlar atılacak hepsi hazır. 13 Şubat'ta bizim ev sahipliğimizde yapılacak toplantıda muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

*Asıl Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Ne olursa olsun Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Biz, Saadet Partisi'yiz.

*Ayakkabı yalayanların değil, mürekkep yalayanların farkındayız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Seçim, Millet İttifakı'nın galibiyetiyle sonuçlanacak. Bu, gençlerimize en büyük hediyemiz olacak.

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