Annenin kızı Aya’yı öldürmeye götürdüğü anlar kamerada

Gaziantep'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin, kendisini öldürmeye götüren ve olayın ardından tutuklanan annesi Nuhha Cemmel ile yürüdüğü son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pazartesi günü Serinevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kızın Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen annesi Nuhha Cemmel, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Cinnet getirdikten sonra kızını boş arsaya götürerek boğduğunu itiraf eden anne Nuhha Cemmel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜME GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan anne Nuhha Cemmel’in kızı Aya Necmi’yi boğmak üzere boş bir arsaya elinden tutarak götürme anları ise bölgedeki iş yerlernin güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayetten kısa süre öncesine ait görüntülerde, annenin kızının elinden tutarak boş arsaya doğru gittiği görülüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Annesi 6 yaşındaki Aya'yı boğarak öldürmüş