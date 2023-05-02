Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı

Adana'da eski damadı Uğur Doğan (44) tarafından öldürülen Şerife Yıldız (68) ile kızı Sümeyye Ergin (28), gözyaşları arasında toprağa verildi. Şerife Yıldızın imam oğlu Ali Yıldız, "Acımız çok büyük. Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır" diye konuştu.

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Fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Uğur Doğan, dün saat 12.30 sıralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen ocak ayında boşandığı eşi Rahime Yıldız’ın (41) annesi Şerife Yıldız’ın Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi’nde yaşadığı müstakil eve gitti.

Doğan, o sırada bahçede ekmek pişiren eski kayınvalidesi Şerife Yıldız, baldızı Sümeyye Ergin ile yengesi Cennet Yıldıza tabancayla kurşun yağdırdı. Rahime Yıldız panikle evin bahçesinden kaçarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından Uğur Doğan, eve girip başına tabanca ile ateş etti. Adrese gelen sağlık görevlileri Şerife Yıldız, Sümeyye Ergin ve Uğur Doğanın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.





ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsileri tamamlanan Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Erginin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Akkuyu Mahalle Mezarlığına götürüldü. Şerife Yıldızın imam olan oğlu Ali Yıldız, cenaze namazını kıldırmak için mezarlığa geldi.

Yıldız, “Acımız çok büyük. Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır. Annemi de kız kardeşimi de çok seviyorum. Allah onların günahlarını affetsin” dedi.

Yıldız, gözyaşları arasında anne ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin, yan yana defnedildi.

‘SANA AKIL VERENLER BUNLAR’ DEMİŞ

Öte yandan Uğur Doğanın, olaydan saatler önce eski eşinin yaşadığı siteye gidip, çocukları A.D. (17), M.D. (11) ile E.N.D.yi (5) yanına aldığı ortaya çıktı. Doğanın, otomobildeki çocuklarını Ben bir yere gideceğim diyerek yol kenarında indirdiği, daha sonra da Şerife Yıldızın evine gittiği öğrenildi. Doğanın evin bahçesine girdiğinde eski eşine, Sana akıl verenler bunlar. Onlara günlerini göstereceğim deyip, tabancayı ateşlediği belirtildi. Doğanın cenazesi de yakınları tarafından alınarak Kızılkaş Mahallesinde toprağa verildi. (DHA)

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