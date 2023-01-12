Antalya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

Antalya'da salı gecesinden bu yana etkili olan yağmurla birlikte hızı 120 kilometreyi geçen fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düştü.

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün ‘turuncu’ kod uyarısında bulunduğu 11 ilden Antalya, salı gecesinden bu yana yağmur ve fırtınanın etkisi altında. Son 24 saatte yoğun yağış ve fırtına nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde yaşam olumsuz etkilendi.

Meteoroloji’nin verilerine göre son 24 saatte metrekareye Kumluca’da 145, Manavgat’ta 114,2, Kaş’ta 113, Elmalı’da 110, Döşemealtı’nda 106, Aksu’da 91, Serik’te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü. Son 24 saatte fırtınanın hızı ise Kemer’de 122, Konyaaltı’nda 100, Finike’de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı.

ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE ÇIKARDI

Lara Kundu bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde ise su baskınları yaşandı. Şirinyalı Mahallesi’nde su baskını nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir okul servisindeki öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından su olmayan bölgeye kucakta taşındı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kent merkezinde en çok yağışın düştüğü noktalardan biri de Konyaaltı ilçesi oldu. İlçede bazı kavşaklarda oluşan su birikintilerine giren araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, çekiciyle kurtarıldı.

Caddelerde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerledi. Birçok aracın plakası düştü. Bazı noktalarda su birikintisinin yüksekliği nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri su birikintisine girmemeleri için vatandaşları uyardı. Trafiğin durduğu noktada ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla giderleri açmaya çalıştı.

Yağmura ve fırtınaya aldırmayan bir turist, Konyaaltı sahilinde spor yaptı. Dev dalgaların oluştuğu sahilde bazıları dedektörle ziynet eşyası ararken, bazıları ise dev dalgaların fotoğrafını çekti.

SAKLIKENT VE FESLİKAN YOLLARINI KAR KAPATTI

Antalya’nın en yüksek noktalarından Saklıkent Kayak Merkezi ve Feslikan Yaylası’na çıkılan yollar dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde kapandı. Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, Saklıkent Kayak Merkezi’nin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece boyu devam ettiğini ve halen sürdüğünü belirterek, sabah saatlerinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi.

Saklıkent ile birlikte Feslikan Yaylası’na çıkılan ve kar nedeniyle kapanan yollarda gece belediyeye ait ekipler, iki bölgede karla kapanan yolları trafiğe yeniden açtı. Ekiplerin saat 04.00’e kadar çalışmalarını sürdürdüğü, sabah saatlerinden itibaren de kar yağışı etkili olan alanlarda yolların kapanmaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

4 UÇAK GERİ DÖNDÜ

Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Uluslararası Havalimanının açık olduğunu söyledi. İptal edilen uçuş olmadığını belirten Seyitoğlu, Şu an pistlerimiz normal seviyede çalışıyor. Şiddetli yağış, fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak Antalya Havalimanı’na iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı” dedi. Seyitoğlu, inemeyen uçakların şimşek çarpmalarına maruz kaldığını, havalimanında pistler açık olmasına rağmen kendi istekleri doğrultusunda inişlerini iptal ettiklerini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş., kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle, raylı sistem seferlerinde aksamalar yaşanabildiği duyurusunda bulundu. Yapılan uyarıda, “Yolcularımızın dikkatine, hava muhalefeti sebebiyle raylı sistem seferlerimizde duraklamalar ve gecikmeler yaşanabilmektedir” denildi.

KUMLUCA’NIN YAYLA BÖLGESİNDE KAR

Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. Salı öğleden sonra başlayan yağmur, çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, “Dün akşam Söğüt Cuması Yaylası’nda kar yağışı başladı. Çok mutlu olduk. Ocak ayı yarı oldu. Toroslarda hala kar yoktu. Kar demek, su demek. Kar demek, bereket demek. Yaklaşık 5 santim kar yağdı. İnşallah gerisi gelir” dedi.

Diğer yandan Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.





KEMER’DE KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Şiddetli yağış ve fırtına, Kemer’de hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi, yola kaya parçaları düştü. Kemer Belediyesi fen işleri, temizlik, park ve bahçeler müdürlükleri ekipleri, Kesme Boğazı mevkisinde dağdan yola düşen kaya parçalarını kaldırarak kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. İlçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle tıkanan mazgalların temizliği de yapıldı. Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, herhangi bir olumsuzluk yaşayan vatandaşların belediyeyi arayabileceklerini ifade etti.

KAR NEDENİYLE KAPALI YOL YOK

Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle şu an herhangi bir kapalı yol bulunmadığı öğrenildi. Antalyada Elmalı-Korkuteli, Elmalı-Seki, Sütleğen-Elmalı, Tefenni yolunda kar yağışının etkili olduğu, Burdurun Çeltikçibeli’nde karla karışık yağmur, Ispartanın Eğirdir-Sütçüler yolunda da kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, bu yolları kullanacakların dikkatli olması istendi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, ulaşım kontrollü sağlanıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de bölgedeki kayak merkezlerinde an itibariyle ölçülen kar yüksekliklerini Antalya- Saklıkent 48 cm, Isparta- Davraz 55 cm ve Burdur- Yeşilova- Salda 36 cm olarak açıkladı. AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Antalya’nın sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olan yağışların şu ana kadar büyük bir sıkıntı vermediğini, su baskınları dışında ciddi bir ihbarın gelmediğini söyledi.

MANAVGAT’TA YÜKSEK GERİLİM HATLARI DEVRİLDİ

Manavgat’ın Beşkonak Orman Sahası’nda bulunan Sağirin Mahallesi yakınlarındaki bazı enerji nakil hatları devrildi. Beşkonak bölgesinde bulunan kırsal mahallelere elektrik verilemezken, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Alanya’dan da takviye ekiplerin gönderildiği öğrenildi.

İŞ YERLERİNİN CAMLARI PATLADI

Antalya’da saatteki hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına ile sağanak, Aksu ilçesinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taştı, ekili alanlar su altında kaldı. Turizm bölgesi Kundu’daki 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması fırtına nedeniyle uçtu. Oteller bölgesindeki alışveriş mağazaları da zarar gördü. Fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin camları patladı. Giyim mağazası çalışanı Durmuş Ateş, “Sabah geldiğimizde camlar patlamış, eşyalar etrafa saçılmıştı. Cam kırıklarını toparlayıp, eşyaları yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi. Başka bir işletmeci Ali Balık ise “Fırtına gelince camları patlatıp, içeriyi komple dağıtmış. Eşyalar etrafa dağılmış. Kartonpiyorler rüzgarın hızıyla sökülmüş” diye konuştu. İlçede oluşan hortum ise domates ve çilek seralarına zarar verdi.

NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA

Antalya’da dünden bu yana süren sağanak nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki bazı narenciye bahçelerini su bastı. Fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlardan dökülen narenciyeler, biriken suya karıştı. İlçede bazı sokaklar da göle döndü, su içinde kalan araçların sürücüleri itfaiyeden yardım istedi. Sürücüler, bir süre itfaiye ekiplerini bekledi. Bazı sürücüler de kaybolan plakalarını su içinde aradı. Kuvvetli yağışa aldırmayan bazı kişiler ise su birikintilerinin arasında yürüdü.

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI

Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya’nın batı ilçeleri için ‘turuncu kod’lu yeni bir uyarı paylaştı. Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

“Antalya çevrelerinde halen devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı, ancak Antalya’nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21 ila 50 kilogram arasında, Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli 40 ila 75 kilogram olarak cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Öte yandan Antalya Dağbeli mevkisinde, son 24 saatte metrekareye toplam 173 kilogram yağış düştü. Bu miktarın, dünden bugüne bölgede ve Antalya’da gerçekleşen en yüksek yağış değeri olduğu kaydedildi. (DHA)