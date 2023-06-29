Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı

Beyoğlu'nda bir gece kulübünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada kovaladığı kişiyi ara sokakta yakalayıp defalarca bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kavga, Taksim İstiklal Caddesinde geçtiğimiz Cuma günü gece saat 03.30 sıralarında bir gece kulübünde çıktı. Sevgili olduğu belirtilen çift gece kulübünde eğlenirken yan masada oturan Fatih B. ile ‘bakma’ nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, gece kulübü çalışanları tarafından dışarıya çıkartıldı. Ancak kavga dışarda da devam etti.

YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bıçak çıkaran saldırgan, Fatih B.’yi kovalamaya başladı. Ara sokakta bıçaklı kovalamaca bir süre daha devam ederken elinde bıçak olan kişi, Fatih B.yi yakalayarak vücudun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesine rağmen tekrar kaçan Fatih B.’yi yakalayan saldırgan bıçaklamaya devam etti. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken ağır yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise Güven Timleri tarafından gözaltına aldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kovalamaca ve bıçaklı saldırganın Fatih B.’yi defalarca bıçaklama anları saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın ifadesinde Fatih B.’nin kız arkadaşını taciz ettiğini ve dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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