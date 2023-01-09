Artvin’de kardan 8 köy yolu kapandı, 2 okul tatil edildi
Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 köy okulu 1 gün süreyle tatil edildi.
Doğu Karadeniz’de soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Artvin’de 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Bu arada Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar Köyü İlkokulu’nda eğitim-öğretime 1 süreyle ara verildi.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki köylerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. (DHA)