Aşırı hız felaketi: Motoru koptu, iki kişi yola fırladı

İstanbul Çekmeköy'de sapağa hızlı girdiği iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Aracın motoru koparken, otomobilde bulunan iki kişi yola fırladı. Sürücü ise otomobil içinde sıkıştı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Şile Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ sapağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, sapağa hızla girdiği sırada bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile motor kısmı kopan otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan iki kişi yola savrulurken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan üç kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazada yaralanan üç kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

“ÇOK HIZLI GEÇTİ, KENDİMİ KENARA ZOR ATTIM”

Kazayı gören Kadir Demirkoparan yaşananları, “Kaza yapan araç hızlı bir şekilde yanımdan geçti. Yolda kaygandı zaten, bir anda kontrolü kaybedip bariyerlere vurdu. Yanımdan çok hızlı geçti bana vuracaktı az daha, kendimi zor attım kenara” şeklinde anlattı.

Kaza nedeniyle Şile yolu İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Polis güvenlik önlemi aldıktan sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobil kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü. (DHA)