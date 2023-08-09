ATM’deki aralıksız para çekimi çeteyi ele verdi

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan ATM’lerden QR Kod yöntemi ile peşpeşe para çeken 3 kişi polisin dikkatini çekti. Şahısları takibe alan ekipler yasa dışı bahis çetesine ulaştı...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” suçu kapsamında soruşturma yürüttü.

ATM’LERDEKİ PARA TRAFİĞİ

Edinilen bilgiye göre, 06 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Güngören ilçesinde faaliyet gösteren bir AVM'nin alt katında bulunan ATM'lerden 3 kişinin sürekli olarak QR Kod yöntemi ile para çektiği görülünce, bu kişiler takibe alındı.

YASA DIŞI BAHİSTEN ELDE EDİLEN PARALAR

Polis takibinde, şüphelilerin farklı zamanlarda yasa dışı bahis suçundan elde edilen paraları belli bir hiyerarşi içerisinde nakletmek için topladıkları, lüks araçlarla gelen ‘kasacı’ olarak tabir edilen diğer şüphelilere aktardıkları tespit edildi.

Polisin takip ve tespit çalışmaları sonrasında organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda; 7 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 211.380 TL para ele geçirildi.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Gözaltına alınanlar, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” suçundan adliyeye sevkedildi. 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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