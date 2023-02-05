AVM yönetiminden özür: Basına saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grosmarketin istinat duvarı çökmesini haber yapmaya çalışırken Midtown AVM’nin güvenlik görevlisinin basın mensubuna saldırısına AVM yönetim kurulu başkanı Hasan Karakaya sert tepki gösterdi. Karakaya “Basına yapılan saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil, özür diliyoruz, olaya karışanlarla ilgili gerekli işlemi yapacağız” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde 3 gün önce akşam saatlerinde bir grosmarketin çöken istinad duvarını görüntülemeye çalışırken sokak ortasında Midtown Alış Veriş Merkezi'nin 5-6 güvenlik görevlisinin fiziki ve sözlü saldırısına uğrayıp fotoğraf makinası alınmak istenen Sözcü Muhabiri Yaşar Anter'in saldırısını gazeteci meslek örgütleri, basın mensupları ve STK'lar kınamıştı.

BASINA SALDIRIYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Sözcü muhabirini bugün arayarak özür dileyen AVM'nin yönetim kurulu başkanı Bodrumlu iş insanı Hasan Karaya yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dileyip özür dileyerek “AVM'nin güvenliğinden sorumlu kişilerin bir basın mensubuna saldırısını hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Çok özür diliyor ve geçmiş olsun diyoruz. Güvenliğin görevi basın mensubuna saldırmak değildir. Özel güvenlik konusunda şirket olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz, benzer nedenlerle birçok kez güvenlik şirketi değiştirmek zorunda kaldık, olaya karışan güvenlik elemanları ile ilgili gerekli herşe yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

İSTİNAD DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ YERDE DAHA ÖNCE GEREKLİ UYARILARI YAPMIŞTIK

İş insanı Karakaya meydana gelen istinad duvarının çökmesi ile ilgili olarakta “Biz AVM'yi yaparken istinad duvarları için 2012 yılında 8 milyon TL. harcayarak güçlendirme yaptık. Çünkü burada binlerce insan eğlenmeye veya alışverişe geliyor. Bir insan canı çok önemli. Burası ticaret bölgesi, aynı hassasiyeti komşumuz işyerlerine de söyledik, duvarların çökmemesi için gerekli güçlendirmelerin yapılmasını istedik. Olaydan sonra AFAD, Belediye ekipleri geldi gerekli tutanakları tuttu. Biz üzerimize düşen ne varsa yaptık yapmaya devam edeceğiz, bir felaketten dönüldü umarım bir daha olmaz” ifadelerini kullandı.

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