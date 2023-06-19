AYM’den HDP kararı
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye verilen Hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin 14 Mayıs’ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek AYM’den Hazine yardımına tedbir konulmasını istemişti. AYM bu talebi bugün reddetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti.
Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından Mart ayında ele alınmıştı.
Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını oy çokluğuyla kaldırmıştı.
539 MİLYON TL
Mevzuata göre HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek geçen hafta AYM'den 400 milyon liralık Hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.
AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.