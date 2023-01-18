Babacan’dan, “Sen çocuk bezi satmaya devam et” diyen Erdoğan’a yanıt

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İHA ve SİHA üretimi yapan Baykar'a yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır sözlerine maruz kaldı. Babacan, "Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu" diyen Erdoğan'a yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın İHA ve SİHA’lara yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Babacan'ı hedef alarak şöyle dedi:

“Bu ahlaksız çıkmış, geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış… Yahu sen rekabet nedir bilir misin ya, sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı. Yanında bir tanesi daha var aynen o da öyle…”

Bir açıklama yapan Babacan, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

– Sayın Erdoğan, dünyanın imrenerek baktığı milletimizin huzur ve refah içinde olduğu günler için değil milletimizi 28 Şubat'ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli’ye mahkum ettiğiniz için özür dilemelisiniz.

ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ

– Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz. Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz.

Özrünüzü milletimizin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak biz kararlıyız: Siyasete ilk adım attığımız günden beri ulaşmak için çabaladığımız özgürlüklerden, ileri demokrasiden, evrensel hukuk değerlerine olan sadakatten, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz.

“SÖZLERİM MAKSATLI BİR ŞEKİLDE ÇARPITILIYOR”

Babacan, daha önceki açıklamasında savunma sanayisi ile ilgili sözlerinin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını belirterek şunları söylemişti:

– Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.

– Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

– Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

– Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz.

– Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye'nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.

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