Bahçeli AYM’yi hedef aldı: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır

Partisinin TBMM'de grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, "HDP kapatılmalıdır hem de vakit kaybetmeksizin. Bu bölücü ve terör yatağının hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir."

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’de grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

MHP lideri Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, Türklük var olduğu sürece tarihin tekerrür etmesi kaçınılmazdır.

*Yine üzerimize geleceklerdir. Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir.

* Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır. 1918’den 1923’e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir.

* Şimdi adım adım 2023’e yürüyoruz. Şunu biliniz ki, 1918’den 1923’e kadar geçen tarih serüveni, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı aynı şeyler yaşanmıştır.

* 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2. demokratik atılımdır.

* Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır. Türkiye ayağa kalkmış, yükselişe geçmiştir. Siyasi, ekonomik ablukalar birbirini kovalarken, Türk birliği ülküleri canlanmıştır. Türkiye önüne dikilen kalın duvarları yıkmıştır.

* Bu çerçevede CHP, emperyalizmin gedikli lejyonu, HDP tetikçisi diğerleri de siyasi garnitür olarak alçalmışlardır. Türk milletinden ahlaken ayrılmışlardır. Zillet İttifakı sırtını zalimlere dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamıştır.

* Zillet İttifakı’nın paydaşları; kimin kiminle yürüdüğü ortadadır. Hiçbir muhalefet partisi, Türkiye’deki muhalefet partileri kadar acınacak duruma düşmemiştir. Bu muhalefet çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüştür.

“HDP KAPATILMALIDIR”

* PKK Zillet İttifakı’nın arkasında duruyor. FETÖ, DHKP-C AK Parti ile Cumhur İttifakı’nın zaafını kolluyor mu? Evet, kolluyor.

* HDP kapatılmalıdır hem de vakit kaybetmeksizin. Bu bölücü ve terör yatağının hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP’nin isteğiyle AYM’nin davayı sulandırması doğru değildir. Yıkılan ve yok olan eli kanlı hainlerden başkası olmayacaktır. AYM’nin zamana oynaması teröre su taşımaktır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır.