Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyiz

Karaman’da vatandaşlara seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ Son günlerde ABD, AB’nin çoğunluktaki ülkeleri Türkiye’de Erdoğan’ın gitmesini istiyorlar, yeneceklerini söylüyorlar. Hans, Sam kim olursa olsun Erdoğan’ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayattan sildirmeyiz. Onu tekrar cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karaman’da vatandaşlara seslendi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin sağduyulu gerçekleşmesini diliyorum. Dil yaşayan bir varlıktır, Karaman 14 Mayıs'ta Türkçe duruş gösterecektir. 2 gün sonra, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyorum. Aradıkları kavga, kargaşadır.

PKK Kılıçdaroğlu’na aleni destek oluyor. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu’nun aklına ipotek koymuştur. Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu’nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur.

BAĞIMSIZLIĞIMIZA GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ

Türkiye'ye yön veremezler, sömürge ülkesi haline getiremezler. Bir adım geri atarsak namerdiz. Terör örgütleri, Türkiye düşmanları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumda. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz’un rövanşını istiyorlar. Bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. PKK, Kılıçdaroğlu’na aleni destektir. Daha güvenli, huzurlu Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir.

“DOĞRU ADAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR”

Bu milli ve demokratik mücadelede bizimle misiniz? Zalimlerin hainlerin yeminli Türkiye düşmanlarının hesabını soracak mısınız? Türkiye’de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar çok iyi bilsinler ki doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye’nin kapısını aralayacağız.

Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Tüm sosyal ve ekonomik tedbirleri de hayata geçireceğiz. Güçlünün değil haklının yanında olacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız. Herkes eşittir, Türkiye diyoruz. Biz kardeşiz. Olacaksa birlikte olacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın tecrübesidir. Şimdi sıra sizde, şimdi mühür elinizde.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YEDİRTMEYİZ”

Cumhur İttifakı olarak her şartta yanınızda olduk. Şimdi sıra sizde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla seçiyor musunuz? Son günlerde ABD ve Avrupa Birliği’nin çoğunluktaki ülkeleri ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın gitmesini istiyorlar. Şimdi öyle bir söz söylüyorum ki, Anadolu’nun çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyiz. Onu tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız.”

İlginizi Çekebilir Bahçeli: Rejim değişti diyenler gafillerdir

İlginizi Çekebilir Bahçeli: Kılıçdaroğlu zalimlerin ortak adayıdır