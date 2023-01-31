Bahçeli’den anket şirketlerine: Alayınızı birden çılgına döndüreceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisini baraj altında kaldığını öne süren anket şirketlerine "Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz" dedi. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sonrası tepki olarak bıyıklarını kesen ülkücülere de ağır sözler söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli’nin hedefinde partisini baraj altında gösteren anketler vardı

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Kuyuya attılar, vakti geldiğinde Yusuf olup çıktık. Mahkum ettiler, vatan sağ olsun dedik. Bulanık akan suların dirileceğine inandık, kurban olduk vatana kutup yıldızı gibi parladık.

* Artık ve asla zafer payını ellere bırakmayacağız. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. ‘Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır.

* Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır’ Dahası irade, istikbal, istiklal bizden yanadır. Yetmez, millet bizden yanadır. Bu da yetmez elleri nasır tutmuş analar bizden yanadır.

* Türk gençliği bizden yanadır. Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır.

“KÖTÜLÜKLERİ UNUTURSAK KANIMIZ KURUSUN”

* Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi de herkes bilmelidir. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

* Millet kendi eserine, sevdasından deliye dönmüş MHP’ye duasıyla, dev gibi iradesiyle sahip çıkacaktır. Kimse boşuna hayal kurmasın, MHP içinde milletin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmez, etmeyecektir.

* MHP aslını inkar etmez, etmeyecektir. Siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, bozkurtu çakala boğdurmak için fırsat kollayan asalaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki göz girsin kızıl çıksın.

“HEPSİNE BİRDEN MEYDAN OKUYORUM”

* Hepsine birden meydan okuyorum. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz. Ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, bölücü mihrakları, casusları, kimliksizleri, milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle bekliyoruz.

* Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına, milletin evlatları yenilmeyecektir. Kötülük saçan düşmanların hepsine bir gün sıfıra inmiş temas hattından bakacağız.

“KİRALIK ANKET ŞİRKETLERİ AMASYA’YA BAKTINIZ MI?”

* İyi günü herkes paylaşır, mühim olan zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır. Zorlu mücadele dönemlerinde masa altına saklanıp üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz ve atmayacak.

* Özellikle hatırlatmak isterim ki, Türkiye’ye ve Türk milletine kalkan elleri kırmak, saldırıları engellemek ve gerekirse canımızı feda etmek bizim için şereftir. Bize FETÖ’cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. PKK’lılar saldırıyormuş, saldırsınlar.

* Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, bize iftiralarını kusuyorlarmış, yapsınlar. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir.

* Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bahsediyorlardı, oyumuzun düştüğünü iddia ediyorlardı. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun.

* Bunların hepsi Amasya’dan ders almıştır. MHP’ye kucak açan on binlerce vatandaşımızın coşkusuna cümle alem şahit olmuştur. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım ancak kaybettikleri bir değerin ne olduğunu dinlemenin bunlara ağır geldiğinin farkındayım.

* Kiralık anket şirketleri; Amasya’ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.

“BIYIĞINI KESİP AYRILANLAR VARMIŞ”

(Sinan Ateş suikastı sonrası tepki için bıyıklarını keserken video yayınlayan ülkücülere) Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Hiç olmayanların yokluğundan şikayet edecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize saldıranlarla hesaplaşacağız.

”SAYIN ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI BAL GİBİ ANAYASAYA UYGUNDUR”

* Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur.

* Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasal statüsü değişmiştir. Bir bakıma bu yönetim modeli, bir başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde bir dönem yetkilerini kullanan Cumhurbaşkanı’nın aday olmayacağını söylemek ağır kusurdur. Cumhurbaşkanı seçimi tek başına değil, milletvekili genel seçimleriyle yapılmaktadır.

* İlk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim 24 Haziran 2018’de gerçekleşmiştir. Anayasal hükümlerin yorulmasında lafzi yorum eksik ve yetersizdir. Lafzi yorumla hareket edildiğinde temel hakların sınırlanabileceği sonucuna varılmaktadır. Adaylık hakkı seçime hakkının parçasıdır.

* Sistematik yorum gereğince iki defa seçilme kuralı, yeni sistemde geçeli olduğu açıktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sadece bir dönem seçilmiştir. İkinci dönem tartışmasızdır. Milletimizin iradesiyle seçileceğine irademiz tamdır. 14 Mayıs’ta söz ve sıra milletindir.

* Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın, İP başkanı kendi işine baksın. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. MHP de milletvekili sayısını artıracaktır. Korkmasınlar, kaçmasınlar, saklanmasınlar.

“O PİTİ PİTİ KARAMELA SEPETİ…”

* Zillet ittifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor, panik havası gözlerden kaçmıyor. 13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kura ile adaylarını tespit etmeleri de bir seçecek olarak önlerinde durmaktadır.

* Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekmek suretiyle adayını çıkarabilirler. O piti piti karamela sebeti tekerlemesi ile de adaylarını bulabilirler.

“MUTABAKAT METNİ UCUBE BİR DAYATMADIR”

* Dün açıklanan mutabakat metni göz boyayan bir siyaset kofluğudur, yıkım beyannamesidir, bölücülüğe verilmiş güvencedir. Sistem krizine sakat bir adımdır. Ucube bir dayatmadır.’

* Bugüne kadar paylaşılan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnine, Anayasa değişikliği önerisine, seçim güvenliği raporuna yeni zillet halkası ilave edilmiştir.

* Ortak beyanname yıkım beyannamesidir. Türk milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine itibar etmeyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir.

İlginizi Çekebilir Bahçeli'den Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir Bahçeli 'Sabır taşı çatladı' dedi, siyasi partilere çağrı yaptı