Bahçeli’den CHP kurultayına gönderme: İlk düğme yanlış iliklenmiştir…

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yapan MHP lideri Bahçeli, CHP kurultayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderilmesini sert bir dille eleştirdi. 'Değişim' sloganına gönderme yapan Bahçeli "İlk düğme yanlış iliklenmiştir..." dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında dünya ve Türkiye gündemini değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli’nin gündemindeki konulardan biri de hafta sonu gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım’ sözlerini hatırlatan Bahçeli bu sözleri gecikmiş bir itiraf olarak değerlendirdi.

“GECİKMİŞ BİR İTİRAF…”

Kurultayda yapılan konuşmalarda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya selam gönderilmesini ise sert bir dille eleştiren Bahçeli şunları söyledi:

* Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. İlkelerimizden ödün vermedik. Tutarlılığımızdan şaşmadık. Birileri gibi ülkü sevdamızı bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi yapacak kadar alçalmadık.

* Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık milletimiz ile iç içe olduk. Siyasette sürekli göçenlerle ne işimiz olmuştur ne de olacaktır. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız.

* Kılıçdaroğlu’nun ‘sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım’ açıklamaları, gecikmiş bir itiraftır. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu

“ŞEHİTLERE SELAM YOLLAMAK YERİNE…”

* CHP’deki genel başkan değişimi bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Bize hayırlı olsun demek düşer. Üzüldüğümüz husus Atatürk’ün kurduğu partide şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara mesaj gönderilmesidir.

“İLK TUĞLA YANLIŞ KOYULMUŞTUR”

* Kurultayda terörist başını selamlamaları PKK’yi selamlamaktır. Bu tiplerden millete ve ülkeye hayır gelmez. CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür. Osman Kavala suçludur, Soros’çudur ve cezasını çekecektir.

* İlk tuğla yanlış konulmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiştir. Bu kurultayda Kuvâ- yı Milliye reddedilmiş, Atatürk’ün emanetleri yok sayıldı. Bu tiplerden millete ve ülkeye hayıt gelmez.