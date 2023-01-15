Bahçeli’den seçim açıklaması ve Altılı Masa’ya çağrı: Gelin…

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere hazır olduğunu belirterek, "Algı operasyonları boşunadır" dedi. Bahçeli, Altılı Masa'ya da bir çağrı da bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı’nda konuştu.

“MHP, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

– Cumhur İttifakı'nın akıl dolu, milli siyaseti ile umutları dirilteceğiz. Hiçbir engel tanımayacağız, her insanımızı kucaklayacağız. Herkes eşittir Türkiye demeye devam edeceğiz.

– Adım adım 2023 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftimizin, emeklimizin, sanayicimizin her zaman yanında olacağız.

– Bizim siyasetimiz ana fikri önce ülkem sonra partim şeklindedir. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız. Mevzubahis Türkiye oldu mu gözümüz bir şey görmez.

“BİR NEVİ KONSEY YAPILANMASI”

– Altılı Masa darmadağındır. Her parti gizli gündemindedir. Altılı Masa bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye'yi yöneteceğini iddia etmektedir. Serok Ahmet, “Cumhurbaşkanlığı kendi kararını uygularsa kriz çıkar” diyerek zilletin potansiyel zehrini kusmuştur. Altılı Masa kriz girdabına girmiştir.

– Serok ve selamsız Babacan olmak üzere altılı kumar masasına düşmüşlerdir. Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşısındayız. Açıklamalar Altılı Masa’nın iflas beyanıdır.

“ERDOĞAN ETRAFINDA BİRLEŞİN”

– Altılı Masa oynatacağı kukla aramaktadır. Milletvekili genel seçimine adaylarınız göstererek girin, kazandığınız sandalye ile katılın. Kazanamayacağınız bir müsabakaya girmekten hazır vakit varken dönün.

– Altılı Masa adayda uzlaşamıyor. Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim. Zaman kucaklaşma ve birlikte hareket etme zamanıdır.

– Altılı Masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe kaydedemedi. Türkiye büyüsün, zenginleşsin.

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