Bahçeli’den Sinan Ateş suikastı açıklaması

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş suikastı ile ilgili "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Menfur bir cinayetin içine arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir arkadaşımızı bu kirli oyuna feda etmeyeceğim, duvarda gedik açmayacağım." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasının satır başları:

“5. KOL FAALİYETLERİNİN FARKINDAYIZ”

* Adım adım 2023 stratejisiyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılına giden sürecin hazırlıkları yapılmaktadır. İstesek de istemesek de hayatın ve siyasetin doğasında yer etmiş çetin mücadelelere zaman zaman maruz ve muhatap kaldığımız gerçekler arasındadır.

* Bu yıl içinde yapılacak seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her melaneti açığa çıkaracaktır.* Türkiye’nin önünü kesmen, ayağına zincir vurmak, onca yatırımı ve hizmeti baltalamak amacıyla faal olanlar aynı kuyrukta sıraya girmiştir.

* Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir. Beklenmelidir. Zillet ittifakına aleni destek olan küresel emperyalizmin bütün çakallarını aramıza salmıştır.

* Nitekim iğrenç oyunu görüyoruz, 5. kol faaliyetinin açıkça farkındayız.

“BU NASIL BİR HEZERYAN?”

* Zillet ittifakının siyasetsizliği ortadadır. Program hedef ve vizyon yokluğu tescillenmiştir. 5 Ocak 2023 tarihinde 10. toplantısını yapan kriminal siyaset ittifakı yine aday çıkaramamış. Yaklaşık 9 buçuk saat toplantı yapan yine de adayını belirleyemeyen zillet partileri bir bakıma iflas bayrağını çekmişlerdir. Bugüne kadar ne görüştünüz?

* 12 Şubat 2022’den bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Tarafsız bir cumhurbaşkanı hedefini telaffuz etmelerine rağmen Altılı Masa’nın vesayetine bağlanmış bir cumhurbaşkanı kararında fikir ve görüş birliğine varmış durumdalar. Altılı Masa’nın adayı şayet cumhurbaşkanı olursa Türkiye’yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir hezeyan? Nasıl boş bir kafadır?

SİNAN ATEŞ SUİKASTİ

* MHP’yi olmadık suçlamalarla durdurmaya, Cumhur İttifakı’nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Yunanistan’ın Ege’deki tacizlerine sesleri çıkmaz. Türkiye lehine tek bir laf etmezler, edemezler. Zalimlerin yanındadırlar.

* Türkiye, zillet ittifakına bırakılmayacaktır. Düşmanca senaryolara taviz vermeyeceğiz. Menfur bir cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil mücadele etmek olduğunu cümle aleme göstereceğiz. Tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğiz. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım.

* Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’dır. Deneyin de görün anyayı konyayı… MHP aklınızı alacak, şer odaklarını şaşkına çevirecektir.

* Davamız dualıdır, Türk-İslam ülküsünün sancağıdır. MHP’yi suç örgütleriyle ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin karşısındayız, karşısında duracağız. Bizi terörize ederek köşeye sıkıştırma amacı güden hangi mendabur varsa bugüne kadar konuştu, şimdi sıra bizdedir.

* Madem herkes sırasını savdı, herkes taşları döktü, şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. MHP milletinde ve milletinde erimiş bir kahramanlık mefkuresidir. Allah’ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara’nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu.

* Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP’ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı.

* Tüm FETÖ’cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi MHP’ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır.

* Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Menfur bir cinayetin içine arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir arkadaşımızı bu kirli oyuna feda etmeyeceğim, duvarda gedik açmayacağım.