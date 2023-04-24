Bahçeli’nin mitingi öncesi MHP’lilerin Sinan Ateş telaşı

Kastamonu’da miting yapacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşma yapacağı alanda bulunan İYİ Parti il binasına Sinan Ateş pankartı asıldı. MHP’liler ise pankartı parti bayrağı ile kapattı. Daha sonra Saadet Partisi’ne asılan pankart bu kez çatıdan sarkıtılan bir bayrakla kapatıldı

İsmail AKDUMAN

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da yapacağı miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı parti bayraklarıyla süslendi.

Miting öncesinde meydanda bulunan İYİ Parti İl binasına ise “Sinan Ateş'in katillerinden hesap soracağız” yazan ve Ateş'in resminin bulunduğu pankart asıldı.

MHP, PARTİ BAYRAĞI İLE AFİŞİ KAPATTI

İYİ Parti ile aynı binada ve üst katta bulunan MHP İl Başkanlığı, mitinge saatler kala açılan Sinan Ateş pankartını astıkları dev parti bayrağı ile kapattı.

Bayrağın altında kalan ve görünmeyen pankart yerinden sökülerek yine aynı binada bulunan ve MHP’nin üst katındaki Saadet Partisi İl Başkanlığı’na asıldı.

Ancak MHP'liler başka bir bayrağı bu kez binanın çatısına asarak Sinan Ateş pankartını kapattı.

BAHÇELİ’NİN HEDEFİNDE MİLLET İTTİFAKI VARDI

Pankar savaşının ardından alana gelen MHP lideri Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı’nda Kastamonululara seslendi.

Türkiye’nin 2018 yılından buyana pek çok felaketle mücadele ettiğini ifade eden Bahçeli, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a ve partisine oy istedi. “Bugüne kadar her vaadimizi yaptık, her sözümüzü tuttuk, hiçbir insanımıza sırt çevirmedik, bundan sonra da çevirmeyeceğiz.” diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye'nin önü açıktır, istikbal Türk milletinindir. 14 Mayıs'tan sonra eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeli karanlık senaryoda figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu'dan çığ gibi bir tepki gelmelidir.

Şimdi siz söyleyiniz, şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz: Sel ve su taşkınlarını istismar edenleri 14 Mayıs'ta şaşkına çevirecek misiniz? Depremden siyasi rant düşü kuranlara haddini bildirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı ve marazi soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz?

Bu evetlerin ilhamıyla iç ve dış kuşatmayı yaracağız. Bu evetlerin sayesinde sinsi tuzakları bozacağız. Bu evetlerle Türk ve Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştüreceğiz. Hep birlikte Türk milletiyiz, her şeyden önce de Türkiye'yiz.”

Kılıçdaroğlu’nu etnik ve mezhep kışkırtıcılığı ile suçlayan Bahçeli şunları dile getirdi:

Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır.

İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür. Terörist Demirtaş'ı ve Soros'çu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır.

PKK'yla müzakere ve mütareke Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'yla yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan iç işgal

cephesi Kılıçdaroğlu'yla emel ve eylem birlikteliği içindedir.

Zillet ittifakı İHA'lardan, SİHA'lardan, diğer yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden rahatsızdır. Diyorlar ki, 14 Mayıs'tan sonra ABD'yi tatmin edeceğiz, Rusya'ya da Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız. Diyorlar ki, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi'nin tehlikelerini bertaraf edeceğiz.”

‘ZİLLET İTTİFAKINA TÜRKİYE EMANET EDİLEMEYECEKTİR’

Bahçeli, Milli Mücadele’nin mükafatı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün Cumhur İttifakı’nın zaferiyle perçinleneceğini belirterek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Diyorum ki, ‘Devlet ve milletiyle, her şeyden önce Türkiye.’ Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Neyi başaracaksak el ele vererek başaracağız. Emperyalizme esir düşmüş siyasetçiler bir masaya oturmuşlar ve karşımıza geçmişlerdir. Bunlar kimliğini kaybetmişler. Bunlar kökünden kopmuşlar.

Bu yüzden zelil olup batmışlar, zillet olup çakılmışlar. Türkiye’yle hesabı olan kim varsa CHP’ye yoldaş, İYİ Parti’ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız, hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. Yeminli Türkiye düşmanları zillet ittifakıyla sırdaştır. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur.

Bu zat Türkiye’yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir. PKK, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir. FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun can beraberidir. 7+2 formatlı masa kumar masasıdır.

Bunu bizzat İYİ Parti’nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş, kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Ve bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilemeyecektir”

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