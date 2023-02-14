Bahçeli’ye bir yanıt da Oğuzhan Uğur’dan geldi

Ahbap ve BabalaTV'yi hedef gösteren Devlet Bahçeli'ye bir yanıtta BabalaTV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'dan geldi. Uğur "Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ahbap ve Babala TV’yi hedef gösterdi. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u işaret eden Bahçeli, “Bu sahtekârların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım” dedi.

Bu sözlere ilk yanıt Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk Levent’ten gelmişti. “Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” diyen Levent’in ardından bir yanıt da BabalaTV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’dan geldi.

“Sn. Bahçeli’ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız” diyen Uğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca birçok MHP’li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli’ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Bahçeli, Ahbap ve BabalaTV'yi hedef aldı

İlginizi Çekebilir Haluk Levent'ten Bahçeli'ye yanıt