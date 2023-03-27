Bahçeye giren tavuk yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Deresinek köyünde bahçeye tavuk girmesi nedeniyle çıkan ve iki aile üyelerinin katıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Deresinek köyünde yaşayan M.Ö. (49), A.Ö. (76), U.Ö. (43), N.H.Ö. (22) ve N.Ö (15) ile E.A. (34), Ö.A. (39), F.A. (63), H.A. (24) ve F.A (53) arasında bahçeye tavuk girmesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tahra da kullanarak birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A, Ö.A, F.A, H.A. ve F.A. Çay Devlet Hastanesi’nde, M.Ö, A.Ö, U.Ö, N.H.Ö. ve N.Ö. Bolvadin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (AA)