Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ üyesi firari albay yakalandı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Topçu ve Füze Okulu’nda görev yapan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi firari albayın yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
“ADALETE TESLİM EDİLDİ”
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Polatlı 58’inci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.
“İNLERİNE GİRİYORUZ”
Yerlikaya ayrıca, “1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ’ye yönelik 1683 operasyon yapıldı. 2 bin 500 şahıs gözaltına alındı. 510’u tutuklandı. Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ’cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)