Bakanlık İBB’yi devre dışı bıraktı, el değmemiş bölge turizme açıldı

İstanbul’un Karadeniz kıyısında doğal sit alanında kalan Kısırkaya’daki 273 bin metrekarelik el değmemiş arazi, İBB devre dışı bırakılarak bakanlık tarafından turizm imarına açıldı. Yapılan plan ile bölgeye bin 222 kişilik nüfus gelecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sarıyer'deki Gümüşdere-Kısırkaya bölgesinin 2'inci etabının koruma amaçlı imar planlarını değiştirdi. 2009 yılında İBB tarafından yapılan planlar, alanının mevcut turizm potansiyeli ve bölgenin kalkınmasında turizm etkeninin zaman içerisinde yetersiz kalacağı öngörüldüğü için bakanlık tarafından revize edildi. Doğal sit alanı olan, Karadeniz sahili ve Kısırkaya Devlet Ormanı'nın bitişiğinde yer alan bölge, toplam 273 bin 255 metrekareyi kapsıyor.

“TURİZM POTANSİYELİ VE DEPREM RİSKİ” GEREKÇE OLARAK SUNULDU

Plan açıklama raporunda “Karadeniz'e kıyısı olması nedeniyle turizm ve ticaret potansiyeline, İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyollarının güçlü ulaşım bağlantıların erişilebilirlik açısından üst seviyede olması nedeniyle çevresine sağlayacağı ticaret ve turizm olanakları ayrıca İstanbul içerisinde konut arz talebine ve deprem riskine yönelik güvenli yerleşim alanları oluşturulması düşünülerek plan çalışmalarında konut alanı işlevi ile birlikte kamu yararı da göz önünde bulundurularak, karma kullanım şeklinde Ticaret + Turizm + Konut alanı kullanım kararı getirilmiştir” denildi.

94 BİN METREKARE İNŞAAT YAPILACAK

Bakanlığın onayladığı plan ile 273 bin metrekarelik arazinin 102 bin metrekaresine “ticaret, turizm ve konut” fonksiyonu verildi. Günübirlik tesisler için 3 bin 800 metrekare, eğitim alanı için 4 bin metrekare ayrıldı.

Daha önceki planda 137 bin metrekare olan konut alanı 56 bin metrekareye, 3 bin metrekare olan cami alanı bin 400 metrekareye, 93 bin metrekarelik park alanı da 67 bin metrekareye düşürüldü. İnşaat hakkı yani emsal 0.80, yükseklik 9.50 metre ile sınırlandırıldı.

Buna göre konut, ticaret, turizm için ayrılan yaklaşık 158 bin metrekarelik alanda 94 bin metrekare inşaat yapılacak. Yapılan plan ile bölgeye bin 222 kişilik nüfus gelecek.

İBB: PLAN ÇALIŞMASINA BAŞLADIK

Plan revizyonu ile ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İBB'nin bölgenin koruma amaçlı imar planı çalışmalarına başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planlama yetkisinin bulunduğu ancak alanın doğal değerleri korunarak, koruma-kullanma dengesi kurularak, bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde planlanmasının sağlanabilmesi için bu planların İBB tarafından hazırlanmasının uygun olacağı iletildi.

İBB, alanın doğal sit alanı içinde kaldığına, çevre düzeni planında da “gelişimi ve yoğunluğu denetim altında tutulacak alan”, “orman”, “kırsal yerleşim alanı”, “kıyı rehabilite alanı” sınırları içinde bulunduğuna da dikkat çekti.

Üst ölçekli planlara göre fonksiyonların planlanması, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı fonksiyonlara yer verilmemesi gerektiği belirtildi. Kurum görüşlerinde Sarıyer Belediyesi ve AFAD tarafından da planlama alanı sınırı içinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2004 yılında “afet maruz bölge” ilan edilen bir bölüm olduğu yani yapılaşma yasağı getirilmiş alan bulunduğu belirtilerek bu alanın planlara işlenmesi istendi.

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