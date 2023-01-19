Bakanlıktan park yerine akaryakıt istasyonu ısrarı

Çekmeköy’de çocuk parkına yapılmak istenen ve bölge halkının tepkisine neden olan benzin istasyonunun imar planları mahkeme tarafından iptal edilmişti ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, park için tekrar benzin istasyonu planı yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çekmeköy Belediyesi'nin mülkiyetinde olan üzerinde Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’nın bulunduğu 2 bin 800 metrekarelik parsele akaryakıt istasyonu yapmak için 2020 yılında başlayan planlama sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Semt sakinlerinin karşı çıktığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayladığı planlar, açılan davalar sonucu mahkemeler tarafından iptal edilmişti. İBB de planlara dava açanlar arasındaydı.

Bakanlık plansız kalan alan için yeniden imar planı hazırladı ve çocuk parkını tekrar akaryakıt istasyonu alanı ilan etti.

“PARK EMNİYETLİ DEĞİL”

Plan açıklama raporunda; İstanbul trafiğine ana ulaşım akslarına bağlantıların yoğun olarak sağlandığı Mimar Sinan, Hamidiye ve Çamlık Mahalleleri ile sınır ilçe olan Ümraniye bağlantılarının yer aldığı yakın çevrede akaryakıt ve LPG istasyonu eksikliği olduğu tekrarlandı.

Mülkiyeti Çekmeköy Belediyesi'ne ait olan Mimar Sinan Mahallesi 4122 parselde bulunan parkın, yüksek hızlı yola cepheli olduğu, parkın kullanım açısından kavşak noktası sayılabilecek bir alanda yer almasından dolayı emniyetli olmadığı, kullananlar açısından da yoğun nüfusu çekebilecek noktada yer almadığı kaydedildi.

Üzerinde park bulunan 2 bin 806 metrekarelik parsel “akaryakıt ve LPG istasyonu”, kadastral boşluklar park ve yeşil alan olarak düzenlendi. Plana; Petrol Piyasası Kanunu, “Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik” dayanak olarak gösterildi.

BAŞKA PARSELLERDE PARK DÜZENLEMESİ YAPILDI

Parka eşdeğer alan olarak Mimar Sinan Mahallesi 2796 parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluk kısmen park alanı kısmen de belediye hizmet alanı olarak planlandı. Merkez Mahallesi'ndeki 168 ada 1 parsel idari hizmet alanı, 56 ada 23 parsel park ve sağlık tesisi alanı, 2796 parsel de park ve belediye hizmet alanı oldu.

MAHALLE HALKI KARŞI ÇIKIYOR

Tepki çeken akaryakıt istasyonu inşaatına karşı mahalle sakinleri deprem toplanma alanı olarak da kullandıkları parklarına sahip çıkmak için yaptığı eylemlere CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da katılarak destek vermişti.