Başkentte ‘Valeler’ çetesine operasyon, liderleri paralarla kaçtı

Ankara'da bazı eğlence mekanlarını tehdit ve baskı yoluyla ele geçirerek haksız kazanç sağlayan, örgüt üyesi vale ve korumalar ile çok sayıda vatandaşı mağdur eden "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt yöneticilerinden Serdar S.'nin ise yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarının vale ve güvenlik işlerini ele geçirerek sertifikasız ve sigortasız çalışan, suç işlemeye yatkın kişilerle örgüte haksız kazanç sağladığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin eğlence mekanlarına kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanları kurşunlayarak mekan sahiplerini sindirmeye çalıştığı belirlendi.

PARA VERMEK İSTEMEYLERİ DARBETTİLER

Ekiplerce, mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının eğlence mekanlarına araçları ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darbederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyalar ile nakit paraları çaldıkları tespit edildi.

Böylelikle eğlence mekanı sahiplerinin iş yerlerini örgüte devrettiği ve birçok eğlence mekanının yasal olmayan yollarla suç örgütü bünyesine geçtiği belirlendi.

ÇETE LİDERİ YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA KAÇTI

Çalışma kapsamında, bahse konu örgütün mali kanadının ise fason şirketler kurup, piyasaya güven vermeye çalıştığı ve karşılıksız çeklerle vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.

Örgütün, bu duruma karşı koyan mağdurlara silahlı eylem düzenlediği, piyasayı dolandıran örgüt yöneticilerinden Serdar S.’nin ise yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Elebaşılığını Fethi K’nin yöneticiliğini ise Serdar S. ve Kanber K’nin yaptığı “Valeler” suç örgütü üyesi 41 şüpheliye yönelik 37 iş yeri ile bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 33 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, 24 ruhsatsız tabanca, çok sayıda değişik marka ve ebatlarda fişek, bilgi, belge ile doküman ele geçirildi.

Öte yandan, firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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