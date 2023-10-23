Bayğaralar da ‘Kafes’e alındı

Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kafes Operasyonu’ kapsamında ‘Bayğaralar organize suç örgütü’ çökertildi. Operasyonda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3’ü Kalaşnikof 5 otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 il eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak anlaşmazlığı konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma, haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladıkları, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı Bayğaralılar organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.

“SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ”

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz” dedi.