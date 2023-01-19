Bilirkişi Marmarisli çevreciler lehine karar verdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı için imar planına karşı Marmaris Kent Konseyi’nde açılan davada bilirkişi raporu çevreciler lehine açıklandı. Raporda imar planı değişikliğinin uygun olmadığı kanaatine varıldığı yazıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da Marmaris Kent Konseyi'nce Hisarönü Mahallesi'nde yapılması planlanan Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı için imar planına karşı açılan davada bilirkişi raporu

çevreciler lehine açıklandı. Bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin uygun olmadığına kanaat getirdi. Kent Konseyi, “Açıklanan bilirkişi raporu doğrultusunda verilecek ‘Mahkeme Kararı' ile imtiyazlı imar plan değişikliğinin iptal edilip habitatın korunmaya devam edeceği günleri heyecanla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

GEÇEN YIL MAYIS AYINDA İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Muğla'nın Marmaris İlçesi, Hisarönü Mahallesi'nde “142 Parselde, Yaşlı Bakımevi, Özel Rekreasyon Alanı, Özel Rekreaktif Alan ve Park Alanı Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği” 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştı. Marmaris Kent Konseyi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri, Marmaris Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürlüğü'ne imar planı değişikliğinin geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek 29 Ocak 2022'de itiraz dilekçesi vermişti. İtiraz dilekçeleri reddedilen üyeler geçtiğimiz yıl Mayıs ayında imar planına karşı dava açmıştı.

KENT KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Marmaris Kent Konseyi bugün yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İmar planlarında değişikliğe gidilen yer hem sulak alan olması, hem Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan marjinal tarım, arkeolojik ve doğal sit alanı olması nedeniyle son derece kıymetli bir bölge. Ayrıca plan değişikliklerinin bütünlükçü bir anlayışla yapılıyor olmasına karşın parsel bazlı bir değişikliğe gidiliyor olması da oldukça dikkat çekici. Pek çok endemik ve koruma altındaki nadir türün yaşam alanı olan bir yerin, yaşlı bakımevi gibi gerçek bir ihtiyaca karşılık düşmeyen gerekçe ile imar planlarında değişikliğe gidilmesi kentteki biz yaşam savunucuları için kabul edilemez bir durum.”

“İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Söz konusu parsel sahibinin Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesi ile dünürlük ilişkisi de göz ardı edilmeyecek bir konu olduğunun da hatırlatıldığı açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

“Dava kapsamında 8 Aralık 2022 tarihinde bilirkişi heyeti yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonucu UYAP üzerinden yüklenen bilirkişi raporu itirazımızı haklı kıldı ve imar plan değişikliğinin uygun olmadığı kanaatini oy birliği ile açıkladı.

Rapora göre dava konusu imar planları bakımından, ‘Planların Kademeliği Birlikteliği İlkesi, Şehircilik ilkeleri-Planlama Esasları ve Kamu Yararı İlkesi' açısından uygun-tutarlı olmadığı kanaati edinilmiştir.

Marmaris'te yaşayan doğa hakkı savunucuları olarak, açıklanan bilirkişi raporu doğrultusunda verilecek 'Mahkeme Kararı' ile imtiyazlı imar plan değişikliğinin iptal edilip böylesi kıymetli bir habitatın korunmaya devam edeceği günleri heyecanla bekliyoruz.”