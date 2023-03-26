Sinan Oğan 100 bin imzayı topladı…

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin ardından Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak geçici cumhurbaşkanı aday listesine girdi. Oğan, seçime katılmaya hak kazanan 4. aday oldu. Kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce oldu.

İnce’nin ardından Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nden oluşan Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

9 ADAY İÇİN SON GÜN 27 MART

YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini belirterek, 24 Mart Cuma günü cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart’ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

28 Mart’ta YSK tarafından belirlenecek kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak.

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