Abone Ol

Bir müteahhit daha tutuklandı

6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla insanın yaşamanı yitirdiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi tutuklandı.

Yayınlanma: 09:26 - 14 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir müteahhit daha tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman’da yıkılan ve 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı’nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli, Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Kente getirilerek adliyeye sevk edilen Evli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandıİlginizi ÇekebilirGaleria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı89 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi konuştu: 1999'dan önce zorunlu değildi İlginizi Çekebilir89 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi konuştu: 1999'dan önce zorunlu değildi 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam