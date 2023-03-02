Birinci sınıf tarım arazisi üzerine konteyner kent kuruluyor

Şanlıurfa’da depremzedeler için kurulacak konteyner kentin yerinin AKP’li Şanlıurfa Belediyesi tarafından yanlış seçildiğini belirten Deva Partisi İl Başkanı Tüysüz, "Geçmiş yanlılardan ders alınmıyor. Konteyner kent tarım araziler üzerine değil, kıraç yerlere kurulmalı" dedi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için yapılacak bin 84 konteynerden oluşacak konteyner kent için Haliliye İlçesi'nin Ulubağ Mahallesi'nde 114 bin dönüm alan kararlaştırıldığını kaydeden DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, bu alanın 1. Sınıf tarım arazisi ve kırmızı toprak olduğunu belirterek seçilen yerin yanlış olduğunu vurguladı.

SONU FACİA OLUR

Seçilen yanlış yer nedeniyle zaten tükenmekte olan tarıma uygun arazilerin tükenmesine katkıda bulunulacağını belirterek şunları dile getirdi:

“Onca kıraç yer dururken, neden 1. sınıf tarım arazisi kırmızı toprağın üzerine mucur? Kaş yapmak uğruna göz çıkarmak bu! O güzelim kırmızı toprak mucurla daha fazla heba edilmeden bu yanlıştan derhal dönülmelidir.

Sonradan yanlış olduğu anlaşılacak o toprağın temizlenmesi dahi mümkün olamayacak. Temizlenecek olsa da bu çok ciddi bir maliyet getirecektir. Bu güzelim toprağı hiçbir amaca hizmet etmeyen bu müsrif tutuma feda etmeyelim.”

ŞANLURFA'NIN İMAR YÖNÜ DEĞİŞMELİ

Şanlıurfa'lı yapı denetim uzmanı Mimar Bahattin Çelik ise, depreminin vurduğu kentlerden olan Şanlıurfa'da imar yönünün değişmesi gerektiğini belirtti.

Bahattin Çelik, şehrin tarıma elverişsiz dağlık bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek “Ama, maalesef tersine tarım arazilerinin olduğu Karaköprü ve Harran yönünde geliştiriliyor. Oysa, imar Eyyübiye ve Güzelyurt dağlık bölgelerine yönlendirilmelidir. Bu görev de belediye meclis üyelerindedir” dedi.

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