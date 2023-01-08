Birlikte yemek yediği kadını restoran çıkışı tekme tokat dövdü

Konya'da D.Ö., birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokat dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Olay, geçen cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi’nde meydana geldi. D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlik

te yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde ise D. Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor. Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.’nin ayağına basıp tekmeledi.

Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.’yi tutmasıyla kavga sona erdi. D.Ö. ve Y. Ç.’nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)