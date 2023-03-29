Bitcoin Safiye’nin 24 milyon liralık oyununu bilirkişi ortaya çıkardı

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Safiye Gökçe Y. (43) ile eşi Oğuzhan Y.'nin (48) 135'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, bilirkişilerce incelenen hesap hareketleri mahkemeye sunulan çiftin 24 milyon değerindeki 47 Bitcoini başka hesaplara aktardığı ortaya çıktı.

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Adana’da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Y.’nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın’a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y., iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, ‘ekonomist-broker’ olarak tanıttı.

Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin’e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Safiye Gökçe Y., Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Safiye Gökçe Y., 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu.

Safiye Gökçe Y.’nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27’si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.’nin hesapları incelemeye alındı.

Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların ‘Bitcoin Safiye’ adını taktığı Safiye Gökçe Y.’nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.’nin Aydın’da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

Safiye Gökçe Y. her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Y., polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Aydına getirilen Safiye Gökçe Y., tutuklandı. Safiye Gökçe Y., 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.

135’ER YIL HAPSİ İSTENİYOR

Safiye Gökçe Y. ve eşi Oğuzhan Y. hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135’er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması dün görüldü.

BİTCOİNLER BAŞKA HESAPLARDA ÇIKTI

Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3’üncü duruşmaya mağdur ve avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Safiye Gökçe Y. ise eşinin rahatsızlığını gerekçe göstererek Adana’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Safiye Gökçe Y.’nin bilirkişilerce incelenen Bitcoin hesabının hareketleri mahkemeye sunuldu. Söz konusu bir hesaba toplam bir milyon 178 bin 539 TL yatırıldığı ve 928 bin 820 TL çekildiği ve bu işlemlerin Bitcoin hesabı ile bankalar nezdindeki hesaplar arasında gerçekleştiği anlaşıldı.

Bu hesap aracılığı ile 88 Bitcoin alındığı, hesaba 11 Bitcoin’in başka hesaplardan transfer edildiği belirlendi. Ancak 11 Bitcoinin hangi hesaplardan geldiğinin belirlenemediği belirtildi. 24 milyon lira değerindeki toplam 47 Bitcoin’in ise bu hesaptan başka Bitcoin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Mahkeme şüpheli Safiye Gökçe Y.’nin eylemlerinin Türk Ceza Yasasının 157/1 maddesinde ‘hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak’ olarak tanımlanan ‘Dolandırıcılık’ suçu, dolandırıcılık türünün ise Bitcoin yatırım hizmeti dolandırıcılığı kapsamında olduğu belirtti. Oğuzhan Y.’nin eşi Safiye Gökçe Y.’nin eylemlerinde ortak suç işleme iradesi ile hareket ettiği, dolayısıyla suça iştirak ettiği belirtildi.

Ç.ifti, savunmalarında daha önceki duruşmalarda olduğu gibi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdurlar ise Safiye Gökçe Y.’nin başka Bitcoin hesaplarının da olabileceğini ve bunların araştırılmasını bilir kişi raporlarında eksiklikler olduğunu belirtmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20 Haziran’a erteledi. (DHA)

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