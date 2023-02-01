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Bolu Dağı Tüneli’nde ölümlü kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Yayınlanma: 13:49 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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TEM yolu Bolu Dağı Tüneli’nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

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