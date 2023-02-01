Bolu Dağı Tüneli’nde ölümlü kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Bolu Dağı Tüneli'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
TEM yolu Bolu Dağı Tüneli’nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.