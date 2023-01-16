Bolu ve Düzce’de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Bolu ve Düzce'de sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Bolu’da bölgedeki ulaşımı olumsuz etkilediği gibi kent merkezini kaplayan sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Düzce’de ise gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle Bolu Dağı çıkışındaki Kaynaşlı ilçesinde yoğunlaştı.
Sis nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı çıkışı Üçköprü, Doğanlı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi azaldı. Bu arada Bolu Dağı’nın eteklerinde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi. (AA)