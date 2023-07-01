Bolu’da zincirleme kaza! İstanbul yönü 2 şeride düştü
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönüne trafik 2 şeritten veriliyor...
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.
Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-AA)