Bolu’da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM yolunda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor. (AA)