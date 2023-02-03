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Bolu’da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM yolunda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Yayınlanma: 09:30 - 03 Şubat 2023 Güncellenme:
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Bolu’da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor. (AA)

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