Borç yapılandırma paketinin detayları belli oluyor, Erdoğan açıklayacak

Milyonlarca vatandaşın gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında... Borç yapılandırılmasının detaylarını akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Kabine, iki haftalık aradan sonra toplanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının bir numaralı gündem maddesi borç yapılandırılması olacak.

ÖĞRENİM KREDİLERİ DE VAR

Masadan çıkan kararla; Maliye Bakanlığı’na olan vergi borçlarının, motorlu taşıt vergilerinin ve trafik cezalarının yapılandırılması bekleniyor. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkânı da verilecek. Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamına alınacak.

Bunun yanı sıra nüfus, köprü ve otoyol kaçak geçiş, gümrük ve askerlik cezalarının da paket kapsamına alınması bekleniyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Edinilen bilgiye göre yapılandırmada taksit sayısı 18’i geçecek. 20 ay taksit sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa vatandaş ve esnaf borcunu 48 ayda ödeyebilecek.

YÜZDE 90’A KADAR SİLİNMESİ SÖZ KONUSU

Erdoğan’ın ayrıntılarını bu akşam açıklamasının ardından paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor. Önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenilen paketle anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçları önemli ölçüde silinecek.

Peşin ödeme halinde yüzde 90’a kadar borçların silinmesi söz konusu olabilecekken belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de gündeme gelebilir.