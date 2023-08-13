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Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Ankara'da bir kadın, aralarında çıkan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu. Bacağından yaralanan kadın komşuların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 14:23 - 13 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi’nde Y.C. (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.C. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.C, evde bulunan silahla eşini bacağından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş.C’nin bir süreden beri kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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Ankara Emniyet Kadın kanser Polis Sağlık
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