Bu cihaz sayesinde 4 vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), içme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları bulmak için kullanılan akustik cihazlarla Hatay’daki bina enkazlarında arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Kanal görüntüleme aracı da enkaz altındaki görüntüleri kurtarma ekiplerine iletiyor.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, içme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları bulmak için kullanılan cihazlarla Hatay'da göçük altındaki vatandaşların yerlerini tespit ediyor.

Hatay'daki 12 ASAT ekibi, hassas cihazlarla kurtarma ekiplerinin bulunduğu enkazda akustik dinleme yapıyor. Sese duyarlı cihazlar vatandaşların bulduğu noktayı belirliyor. Yapılan dinlemelerle 4 vatandaş enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

7 JENERATÖR HATAY'DA KESİNTİSİZ GÜÇ VERİYOR

ASAT ekipleri kanal görüntüleme aracı ile de enkaz altında görüntüleme yaparak arama kurtarma ekiplerinin gözü oluyor. Vatandaşların enkaz altındaki konumlarının, enkazın durumunun görüntülenmesi ile arama kurtarma ekipleri daha sağlıklı çalışma yapabiliyor.

ASAT'ın biri 110 KVA'lık, 2'si 50 KVA'lık, 7 jeneratörü de Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Jeneratörler sayesinde arama kurtarma çalışmaları kesintisiz yapılabiliyor.

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir Mezarlıklardan kahreden görüntü: Kefen yok, battaniyeye sarılıp topluca gömülüyorlar