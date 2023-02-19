Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları sona erdi. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ağır hasar tespit edilen 599 yapıdan 309'nun acil olarak yıkılmasına karar verildi. Antakya, Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca 2 bina hasar almadı. O binalardan biri havadan görüntülendi.

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Hatay’da ilçeler ve mahalleler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mimar ve mühendislerden oluşan görevliler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Antakya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları sona erdi.

Ekipler, bina ve iş yerlerine girip hem içeride hem de bodrum katlarında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor ve kontrol ettikleri yerleri fotoğraflayarak bakanlığın sistemine yüklüyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde sona eren yapılan çalışmalarda 309 yapı için acil yıkım kararı verildi.

140 bina için ise ağır hasar belirlenirken, bunlardan 74’ü için orta hasar kararı verildi. 55 bina az hasar alırken Cumhuriyet Mahallesi’nde yalnızca 2 bina hasar almadı.

Hasar almayan binalardan biri Çelik Apartmanı. 11 yıl önce Selma Çelik tarafından özel mühendisler tarafından yaptırıldığı belirtilen apartman havadan da görüntülendi. (DHA)

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