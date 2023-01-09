Bürokrat ve generallerin oturduğu sitede gizli kamera ve dinleme cihazı

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, emekli general ve valilerin bulunduğu sitede gizli kamera ve dinleme cihazı bulundu.

Deniz AYHAN

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Olay, İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Sarıgül sitesinde meydana geldi. Aralarında eski Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, çok sayıda emekli general, bürokrat ve valilerin de olduğu 228 konutluk sitenin yönetim ofisinde gizli kamera ve dinleme cihazı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cihazın, sitenin eski yöneticileri tarafından kütüphanedeki bir dosya içine yerleştirilip, yeni yönetim kurulu toplantıları ile tüm görüşmelerin kaydedildiği belirlendi. Savcılık soruşturma başlattı.

Üç kişilik site yönetim kurulu ve iki denetçi tarafından üyelere gönderilen yazıda, 16 Aralık 2022 günü yönetim ofisindeki kütüphanede klasör içerisine gizlenmiş, görüntü ve ses kaydı yapan gizli bir kamera bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

“ÜYELERİMİZE KURULMUŞ BİR TUZAKTIR”

“Akabinde jandarmaya ihbarda bulunulmuş, yasal olmayan gizli kamera, tutanak altına alınmıştır. Kayıt cihazı, kamera, ses alıcı cihazı Savcılığa teslim edilmiştir. Bu yasa dışı eylem, tüm üyelerimize kurulmuş bir tuzaktır. Kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkarılması elzemdir. Kabul edilemez bu durumun takip edilmesi, üye menfaati açısından zorunludur. Kimler hakkında ne tür bir bilgi toplandığı bilinmemektedir. Yönetim ve Denetim kurulumuz konunun takipçisidir.”

Dikili'deki Sarıgül sitesinde yaşayan emekli bürokrat Feyyaz Öney sitedeki yönetim ofisinde bulunan gizli kamera ve ses kayıt cihazının eski yönetim tarafından konulduğunu belirterek, “Aylarca yeni yönetimin faaliyetlerini ve kendilerine yönelik bir konu olup olmadığını izlemişler. Başkaca bir amaç var mıdır o da savcılık soruşturması ile ortaya çıkacaktır” dedi.

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