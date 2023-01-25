Büşra’nın katil zanlısının internette yaptığı aramalar mide bulandırdı

Kocaeli'nde 15 yaşındaki lise öğrencisi Büşra'yı öldürdükten sonra yakan Taner Yaylacı'nın cinayet öncesi internette yaptığı aramalar ortaya çıktı. Polisin tespit ettiği arama cümleleri mide bulandırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 8 Ekim 2022’de Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Büşra Kabataş’ın yanmış cesedini buldu.

20 YERİNDEN BIÇAKLADI, BOĞDU, YAKTI

Genç kızın cinayete kurban gittiğini, delillerinin yok edilmesi amacıyla yangın çıkarıldığından şüphelenen polis soruşturma başlattı. Büşra Kabataş’ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı’nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra yangın çıkardığı tespit edildi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Tokat’a kaçma hazırlığında olan Yaylacı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan tespitler sonrası Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporunda tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespitin sonucu bekleniyor.

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Polis ekipleri, Taner Yaylacı’nın cep telefonu ve bilgisayarı üzerinde inceleme yaptı. Geriye dönük araştırmalarda Yaylacı’nın; internette okul giriş çıkış saatleri, cinsel istismar, adli tıp tıp uygulamaları, insan yakma ve otopsi raporuyla ilgili aramalar yaptığını tespit etti. (DHA)