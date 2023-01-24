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Cami avlusundaki müstehcen görüntüler sonrası iki kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 13:07 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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Cami avlusundaki müstehcen görüntüler sonrası iki kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta Gökevler Mahallesi’ndeki bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa’da, V.A. (16) ise Esenyurt’ta yakalandı.

Haklarında “dini değerleri aşağılama” suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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