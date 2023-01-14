Çankaya Belediyesi’nde maaşlara rekor zam

Ankara Çankaya Belediyesi'nde DİSK Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı ve yüzde 134-147 zam ile en düşük işçi maaşı net 14 bin 375 liraya yükseldi.

Yavuz ALATAN

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Ankara Çankaya Belediyesi’nde DİSK Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu tarihi bir sözleşme, Türkiye için de bir rekor… Ücretlerde yüzde 134-147 arasında artış yaptık. Ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babası merhum Doğan Taşdelen'in de işçi dostu olduğunu belirterek, “Ben de onun oğluyum. Rahmetli Hüseyin dedem de kalorifer işçisiydi. Bu sözleşme Türkiye açısından bir rekordur. Yüzde 134-147 arasında taban yevmiyelerde artış sağladık. 15+15 olan ikramiyeyi 30+30'a çıkardık. Yaşasın özgürlük, demokrasi, cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” diye konuştu.

Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ile DİSK Genel İş Çankaya 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım da Taşdelen'e teşekkür etti.