Çavuşoğlu’ndan F-16 açıklaması: Her düzeyde anlaşma sağlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-16'da askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Yönetim, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile gayriresmi şekilde kongreye bildirimde bulundu. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor, resmi bildirim oluyor. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Turkoviç, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini söyleyerek, “Bosna Hersek, Avrupa Birliği’nden adaylık statüsü aldı, tebrik ederiz. Umarım, müzakereler bir an önce başlar, bizi oyaladıkları gibi Batı, Balkandaki ülkelerini de oyalamazlar. Bosna Hersek’in NATO üyeliğine de güçlü destek veriyoruz” dedi.

‘MÜZAKERELER TAMAMLANDI’

Bakan Çavuşoğlu, 17-18 Ocak’ta ABD’ye yapacağı ziyaret hatırlatılarak, F-16 sürecinin sorulması üzerine, “Çarşamba günü Sayın Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı’nın bakanlar düzeyinde 2’nci toplantısını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü gündemimizde belirlediğimiz konuları değerlendireceğiz. Bunlardan biri de F-16. Bunun dışında ikili düzeyde, bölgesel düzeyde değerlendireceğimiz konular var. F-16’da askeri müzakereler tamamlandı.

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi. Yönetim, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile gayriresmi şekilde kongreye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da dış ilişkiler komisyonu başkanları ve en tecrübeli üye. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor, resmi bildirim oluyor. Bir iki itiraz var, özellikle bir senatör sürekli itirazını gündeme getiriyor. Biz sorunsuz şekilde geçmesini arzu ederiz.

Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı. Yönetimin bunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu vurgulaması önemlidir. İrade yönetimde. Yönetim işleyiş sürecinde kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Biz şartlı veya elimizi kolumuzu bağlayan şekilde bir ülkeden ürün almak istemeyiz.

‘ABD’NİN DENGE POLİTİKASI BOZULMAYA BAŞLADI’

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’a F-35 verilmesi konusunun medyadan okudukları haber olduğunu kaydederek, “Biz genel olarak ABD’ye şunu söylüyoruz; Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD’nin bir denge politikası vardır. Kıbrıs’ta Türk kesimi ile Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Kim, hangi silahı kime satar bizim için önemli değil, önemli olan bizim gücümüz ne, biz ne yapıyoruz, çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz; bu daha önemlidir” dedi. (DHA)