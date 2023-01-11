Çekmeköy Kışlası’nda TRT için yapılan plan iptal edildi

Çekmeköy Kışlası’nın TRT’ye tahsis edilen bölümünü imara açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayladığı planlar iptal edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'ndeki kışla arazisi için 2020 yılında onayladığı planlar mahkeme tarafından iptal edildiği için yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre planlama alanı, 3.Kolordu Komutanlığı Çekmeköy Kışlası sınırları içerisinde yer alıyor ve TRT kullanımına tahsis edilmiş durumda.

Bakanlık 2020 yılında onayladığı planlar ile toplam 30 bin metrekarelik planlama alanının 12 bin 345 metrekaresini TRT için çekim platoları, stüdyolar, yönetim ofisleri, kuruma hizmet edecek ticari üniteler kurabilecek şekilde düzenlemişti. Yükseklik 6 kat, emsal 1 olarak belirlenmişti. İmar planları İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 21 Ocak 2022 tarihli kararı ile iptal edildi.

PLANSIZ KALDI, YENİ PLAN HAZIRLANDI

Plansız kalan alan için bakanlık tekrar plan yaptı. Plan açıklama raporunda “TRT kullanımına tahsis edilen söz konusu planlama alanının plansız kalmasıyla birlikte yapılacak plan çalışması ile planlama alanında gelişimin kontrollü olarak gerçekleşmesi, bölgedeki donatı ihtiyacının karşılanması, bölgede her türlü önlem, geliştirme, uygulama ve arazi kullanım kararlarının alınması hedeflenmiştir” denildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, TRT kullanımına tahsis edilen alanın tekrar işlevlendirilmesi, çevresiyle ve “Resmi Kurum Alanı (TRT)” ile bütüncül olarak planlanması amacıyla; üst ölçek plan kararları ve çevre yapılaşma kararları ile uyumlu olarak mahkeme kararını yerine getirecek şekilde imar planı hazırlandığı kaydedildi.

PLANDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI

Toplam 114 bin metrekarelik parselin 30 bin metrekaresi için hazırlanan yeni planda büyük bir değişiklik olmadığı görüldü. Planlama alanı tekrar “Eğitim Tesisi Alanı ”, “Belediye Hizmet Alanı”, “Kamu Hizmet Alanı (İlçe Emniyet Müdürlüğü)”, “Kamu Hizmet Alanı (TRT)”, “Sağlık Tesisi Alanı” olarak düzenlendi.

Bu kez plana “Park Alanı”, “Otopark Alanı”, “Yol Alanı” fonksiyonları eklendi.

Hangi fonksiyona kaç metrekare yer ayrıldığı yeni planda yer almadı. İnşaat hakkında da bir değişik olmadı. Emsal yani inşaat hakkı 1, yükseklik 6 kat oldu.