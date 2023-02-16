Cemevi önündeki yardım TIR’ına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da Şahkulu Sultan Külliyesi önünde, deprem bölgesine gönderilecek yardımların yüklendiği TIR'ın yolu kapattığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olaydan 10 dakika önce yol verme sebebiyle tartıştığı, daha sonra ise evine giderek silahını aldığı otomobilinin plakalarını da söktüğü öne sürüldü.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi önünde, dün saat 15.00 sıralarında silahlı kavga yaşanmıştı. Yaşanan olayda Murat E. bacağından yaralanırken, saldırgan olaydan saatler sonra yakalanmıştı.

YARDIM TIR'I YOLU KAPATTI

Gözaltına alınan şüpheli Ö.A. emniyete götürülürken olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre vakıf yöneticileri, deprem bölgesine göndermek üzere yardım toplamıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gidecek yardımların yüklendiği TIR dernek önüne çağrıldı.

Yükleme sırasında sokağa başka bir araçta park ettiği için yol kapandı. Bu sırada bir sürücü sokaktan geçmek istedi. Ancak yol kapalı olunca vakıf yöneticilerine tepki gösterdi.

Koli taşıyan görevliler TIR'ın yardım götüreceğini söyledi. Ancak tartışma yaşandı. Yaşanan gerilim sonrasında sürücü otomobiliyle olay yerinden ayrıldı.

BACAĞINDAN VURDU, YAYA OLARAK KAÇTI

İddiaya göre, aracıyla olay yerinden ayrılan sürücü yaklaşık 10 dakika sonra geri geldi. Hızla sokağa giren sürücü, silahıyla önce havaya ateş etti. Daha sonra Murat E.’yi bacağından vurdu. Saldırgan yeniden otomobiline yöneldi. Çevreden üzerine gelenleri görünce de yaya olarak kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Ömer A. olduğu anlaşıldı. Polisin peşine düştüğü Ömer A. yakalanırken olayda kullandığı iddia edilen silah da ele geçirildi.

PLAKAYI SÖKTÜ

Saldırı sırasında, Ömer A.'nın olay yerine bırakılan aracının plakasının olmaması dikkat çekti. İddiaya göre saldırganın ilk geldiğinde aracında plakası takılıydı. Evine silah almaya giden şüpheli, saldırı öncesinde otomobilinin plakasını söktü.

‘TIR YOLU KAPATTI, ÖFKELENDİM'

Yaşanan olayla ilgili saldırı anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla sokağa girdiği, iki kişinin araçtan indiği görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren Ömer A.'nın aracı kullandığı belirtilirken ifadesinde, “TIR yolu kapatmıştı. Çok öfkelendim. Olay bu nedenle yaşandı” dediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul Valiliği'nden Şahkulu Sultan Dergahı saldırısıyla ilgili açıklama