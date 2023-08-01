Cenazeler karıştıran hastanenin ilk vukuatı değilmiş

Adana’nın Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, iki cenazenin karıştırılarak ailelere teslim edilmesinin yankıları sürerken aynı olayın aynı hastanede 6 yıl önce de yaşandığı ortaya çıktı. Son skandal defin sonrasında ortaya çıkmış, bunun üzerine mezar açılarak yeniden defin işlemi yapılmıştı.

Özgür CEBE

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Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında önceki gün hayatını kaybeden 63 yaşındaki Vedat Gök'ün cenazesi Kozan Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri yapıldıktan sonra morga konuldu ve bir süre sonra da hastaneye gelen yakınlarına teslim edildi.

İKİNCİ CENAZENİN YAKINLARI FARK ETTİ

Cenazeyi teslim alan aile Karahamzalı Mezarlığı’nda defin işlemini gerçekleştirdi. Aynı gün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Erdoğan Mertkan’ın ailesi de cenazelerini almak üzere hastane morguna gitti. Ancak aile teslim aldıkları cenazenin Erdoğan Mertkan’a ait olmadığını fark edip durumu hastane yönetimine bildirdi.

MEZAR AÇILDI

Yapılan kontrollerde Vedat Gök'ün ailesine teslim edilen cenazenin aslında Erdoğan Mertkan'ın cenazesi olduğu anlaşıldı ve durum Gök ailesine bildirilerek, “Size verdiğimiz cenaze Vedat Gök'e ait değilmiş, Erdoğan Mertkan'a aitmiş. Mezarı açtırmamız gerekiyor” denildi.

Bunun üzerine mezar açılarak Vedat Gök diye defnedilen Erdoğan Mertkan'ın cenazesi ailesine teslim edilerek Arslanpaşa Mahallesi’nde yeniden toprağa verildi.

Gök'e ait olduğu anlaşılan cenaze ise yakınları tarafından hastaneden alınarak Karahamzalı Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedildi.

İLK VUKUAT DEĞİL 6 YIL ÖNCE DE AYNISI OLMUŞ

Kozan Devlet Hastanesi’ndeki cenaze skandalının aynısının 7 Haziran 2017'de de yaşandığı ve bununla ilgili aralarında hastane görevlilerinin de olduğu 10 kişi hakkında, Kozan Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “İhmali hareketle görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açıldığı ortaya çıktı.

10 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Hamide Esenboğa adlı kadının hastanede tedavi görürken hayatını kaybetmesi üzerine hastane morguna konulan cenazesi aynı hastanede cenaze sahibi olan başka bir aileye teslim edildi, bu durumun fark edilmesi üzerine cenaze gerçek sahibi aileye geri teslim edildi.

Yaşanan bu karışıklık üzerine Hamide Esenboğa'nın ailesi hastane görevlilerinden şikâyetçi olunca aralarında morgdan sorumlu doktor, hemşire, sağlık memuru; hastane müdür yardımcısı, sekreter, teknik birim personeli olan, morgda cenazeyi teslim eden, cenazenin giriş kaydını yapan, cenazeyi götüren ve geri getiren şoför, hasta yönlendirme biriminde çalışanlardan oluşan 10 kişi hakkında dava açıldı.

CESET TORBASINA KONULMADI KİMLİK KARTI DOLDURULMADI

İddianamede, cenaze karışıklığının hastane görevlilerinin ihmali sonucu yaşandığı bildirildi. Alınan ifadeler ve ön inceleme raporuna göre, Kozan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden kişilerin herhangi bir ceset torbasına konulmadan ve tanıtıcı kimlik kartı doldurulmadan morga alındıkları için karışıklığın yaşandığı ifade edildi.

Karışıklığa neden olan 10 kişinin cezalandırılmaları talep edildi. 7 yıl sonra aynı durumun aynı hastanede yaşanması yakınlarını kaybedenlerin tepkilerine yol açtı. 6 yıl önce yaşanan ve mahkemeye taşının bu olayla ilgili yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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